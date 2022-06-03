Канада запустила нову програму підтримки біженців з України

Українські біженці, які прибувають до Канади, можуть претендувати на урядову фінансову допомогу в розмірі 3 тисяч доларів.

Про це оголосив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка українців, які тікають від російської війни, не припиняється щойно вони прилітають до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто мусить шукати притулок і хоче процвітати у нових громадах по всій країні. Ця одноразова фінансова допомога буде дуже важливою у вирішенні нагальних потреб українців, які покинули так багато, аби знайти безпеку в Канаді", - сказав Фрейзер.

У міністерстві імміграції уточнили, що кожен дорослий український біженець може отримати 3000 доларів, а неповнолітній - 1500 дол.

Зазначається, що для отримання цієї одноразової допомоги, потрібно мати рахунок у канадському банку, а також належні міграційні документи, видані за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі. Заявки на отримання виплат приймаються на спеціальному онлайн-порталі.

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