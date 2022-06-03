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Війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг після розмови з Байденом

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Війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг після розмови з Байденом
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.

Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат".

Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

Читайте: Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", - сказав він.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Точно? Если бы не минские протоколы у нас бы не было армии образца 2019, которую Зе так и не смог развалить за 3 года своего воровства и благодаря которой Украина до сих пор существует. А что сделал Боневтик за свои 3 года власти для укрепления обороны страны?
  • Stanislav Voronenko
    Спочатку кацапи виводять років на кордони 2013 року, повертають вкрадених дітей. А вже потім, буде обговорення репарацій та демілітаризації московії
  • Trick
    Обычно за столом переговоров подписывают договор.А любой договор с Россией не имеет смысла в принципе-она его нарушит в любой момент.Это бред Столтенберга.Только полный разгром России,только лишение ее ЯО в обмен на снятие санкций- и никаких бумажек!
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