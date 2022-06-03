Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 950 осіб.