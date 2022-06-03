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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1367 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3366 (+12) од,

артилерійських систем - 661 (+14) од,

РСЗВ  - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),

крилаті ракети - 121 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,

спеціальна техніка - 51 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Утилізація московських ординців триває!!)))
  • Анатолий К 65c6a92d
    СОТИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ

    Сьогодні сотий день війни
    Ми вистояли, не програли,
    Доб'єм потвору восени,
    Бо ми потужнішими стали.

    Ворог зібрав все, що було,
    Знімає техніку стареньку,
    Багато знищено, що йшло,
    Допалимо і це тихенько.

    Ціну велику вже дали,
    Бо гинуть у боях найкращі,
    Від смерті нас вони спасли,
    Самі ж упали в війни пащі.

    Всі вірим нашим ЗСУ,
    Що орду далі не пускають.
    А дух й молитви ПЦУ,
    До перемоги нас єднають.

    03.06.2022 р.
    Анатолій Березенський
    Коблєво
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Отрицательный рост боевой мощи "второй армии в мире"...
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