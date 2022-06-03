Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 950 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1367 танків та 3366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
8 34914
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 950 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1367 (+4) од,
бойових броньованих машин - 3366 (+12) од,
артилерійських систем - 661 (+14) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+0) од,
літаків - 210 (+0) од,
гелікоптерів - 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 535 (+14),
крилаті ракети - 121 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2329 (+4) од,
спеціальна техніка - 51 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.