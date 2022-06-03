Чернігівщину обстріляно із 120-мм та 152-мм міномета з території РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Сьогодні зранку окупанти з території РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини із артилерії та мінометів, "відзначивши" 100-й день від початку їхнього повномасштабного наступу на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Так, з 04:42 до 05:15 спостерігачі зафіксували на напрямку Кам’янська Слобода понад 40 вибухів (приходів) з артилерії калібру 152 мм та міномету калібру 120 мм.

"Втрат серед особового складу та техніки не має. Інформації, щодо загиблих та поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

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