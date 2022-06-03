Війська РФ обстріляли Миколаїв та 8 населених пунктів регіону. Є жертви, - Нацполіція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, під ворожими атаками перебували обласний центр та Очаків, Березнегувате, Мішково-Погорілове, Гур’ївка, Горохівка, Полігон, Степове та Лимани. Є загиблі та постраждалі.
"Пошкоджені п'ять приватних житлових будинків, автомобілі, гаражне приміщення, складські приміщення та інші господарські споруди і об'єкти інфраструктури. У результаті ворожих обстрілів сталась пожежа лісу на території Балабанівського лісового урочища. Рятувальники її ліквідували", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські фіксують наслідки російської агресії та допомагають потерпілим. За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.