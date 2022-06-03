Російське судно із вкраденими 2,5 тоннами українського металопрокату увійшло в акваторію Ростовського порту, - Андрющенко

Російське суховантажне судно з вантажем викраденого у українських власників металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Судно РМ3 класу Славутич, порт приписки Астрахань, із вкраденими у Маріуполі 2,5 тис. тонн металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону, Росія. Перший повний цикл офіційного державного пограбування Маріуполя завершено. Сьогодні в акваторію порту має зайти нове судно для продовження мародерства", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко