Російське судно із вкраденими 2,5 тоннами українського металопрокату увійшло в акваторію Ростовського порту, - Андрющенко
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Російське суховантажне судно з вантажем викраденого у українських власників металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону.
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Судно РМ3 класу Славутич, порт приписки Астрахань, із вкраденими у Маріуполі 2,5 тис. тонн металопрокату увійшло в акваторію порту Ростов-на-Дону, Росія. Перший повний цикл офіційного державного пограбування Маріуполя завершено. Сьогодні в акваторію порту має зайти нове судно для продовження мародерства", - йдеться у повідомленні.