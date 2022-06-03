Виїзд автомобілів на окуповані території із Запоріжжя обмежено через небезпеку обстрілів, - ОВА

Через небезпеку обстрілів та розмив дороги в с. Кам'янське обмежено виїзд із Запоріжжя на окуповані території.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру обмежено. Наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.



Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Виїзд обмежено через небезпеку обстрілів з боку ворога та розмив дороги в с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни не пропускали в Запоріжжя автівки з товаром, люди викинули на блокпосту тонни овочів. ФОТО