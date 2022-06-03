За 100 днів війни армія РФ не досягла жодної зі стратегічних цілей, - британська розвідка

Росіяни змушені сконцентруватися на захопленні Донбасу, бо станом на 100 днів з початку повномасштабного вторгнення не досягнули жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Постійний опір українців та неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин призвели до відбиття російських наступальних операцій. Після провалу початкового плану через хибні припущення щодо планування та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Зараз Росія досягає тактичного успіху на Донбасі. Російські збройні сили створили та зберегли динаміку і наразі, схоже, утримують ініціативу над українським спротивом", – йдеться у зведенні.

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У розвідці Сполученого Королівства вважають, що Росія, імовірно, повністю захопить Луганщину протягом 2 тижнів.

"Росія досягла цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. Росія не змогла створити маневр чи рух на інших фронтах чи напрямках, усі вони перейшли до оборони. У порівнянні з початковим планом Росії, жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще багато часу", – констатує Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

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