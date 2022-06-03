Головні засади для перемоги України - санкції, озброєння та статус кандидата на членство в ЄС, - МЗС

За 100 днів війни Кремль так і не досягнув головної мети - підкорення України. Натомість Росія стала найбільш підсанкційною державою у світі, а її діяльність в рамках міжнародних організацій та участь в міжнародних заходах суттєво обмежилася або припинилася.

Про це повідомляє МЗС у коментарі до 100 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зупинити злочини Росії проти українського народу, руйнування нашої економіки та шантаж всього світу голодом послідовна підтримка України повинна продовжуватися і надалі. Допомога нашій державі сьогодні - це найкраща інвестиція у мир та сталий розвиток усього людства.

Головні засади для перемоги України залишаються незмінними: максимальний санкційний тиск, постачання необхідного озброєння та надання статусу кандидата на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися.

"МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини", - зазначили дипломати.

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