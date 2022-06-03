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Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC

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Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC
Згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Соціологи регулярно проводять опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи.

Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було: "Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?".

51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію.

Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.

Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.

Найбільше респондентів, які обрали винуватицею "Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.

"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумували в GLOBSEC.

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Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC 01

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Угорців в опитування можна було і не включати навіть, лайно є лайном
  • maximus ac09a5f7
    ******
  • FT FT
    Серьезно? Видимо украинские города сами по себе стираются слица земли а десятки тысяч гражданских сами залезают в братские могилы .
    Хотелось бы спросить этих недоделков, зачем Запад спровоцировал Гитлера?
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