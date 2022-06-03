Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Соціологи регулярно проводять опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи.
Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було: "Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?".
51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію.
Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.
Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.
Найбільше респондентів, які обрали винуватицею "Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.
"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумували в GLOBSEC.