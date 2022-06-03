Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC

Перша група українських військовослужбовців розпочала навчання управлінню й застосуванню реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, які Збройні Сили України отримають від США.

Про це повідомив у твіттері репортер каналу АВС при Пентагоні Метт Сейлер, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами високопоставленого представника Міністерства оборони, українські сили розпочали тренування на HIMARS, відправлених зі США", – написав він.

За інформацією журналіста, американські армійські інструктори працюють з українцями "у невідомому місці за межами США".

Сейлер додав, що, як очікується, перший етап навчання займе близько трьох тижнів.

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