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Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC

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Українські військові вже опановують HIMARS, - ABC
Перша група українських військовослужбовців розпочала навчання управлінню й застосуванню реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, які Збройні Сили України отримають від США.

Про це повідомив у твіттері репортер каналу АВС при Пентагоні Метт Сейлер, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами високопоставленого представника Міністерства оборони, українські сили розпочали тренування на HIMARS, відправлених зі США", – написав він.

За інформацією журналіста, американські армійські інструктори працюють з українцями "у невідомому місці за межами США".

Сейлер додав, що, як очікується, перший етап навчання займе близько трьох тижнів.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Процес пішов. Лапатнікі, готуйтеся... - хоча це вам не допоможе
  • Paul Foxen
    тим часом апокаліпсис на рабсії, як же вони будуть жити, рузкоє хрючєво бєз мазіка... це ж риготня
  • Player New
    3 тижні це якщо з нуля, ті хто вже працював з реактивною артилерією за цей час зможуть навчитися розбирати й збирати машину на гвинтики, три тижні швидше за все потрібно щоб все доставити, можливо для наведення потрібні американські дрони з якими артилерія вже інтегрована.
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