Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти, - заява Ради Європи

Так, відмова від сирої нафти займе 6 місяців, а від інших продуктів нафтопереробки - 8 місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки", - йдеться в повідомленні.

Тимчасовий виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до тих країн-членів ЄС, які в силу свого географічного положення страждають від особливої ​​залежності від постачання з Росії і не мають життєздатних альтернативних варіантів.

"Більш того, Болгарія та Хорватія також отримають тимчасові відступи щодо імпорту російської морської нафти та вакуумного дизельного палива відповідно", - зазначили у Єврораді.

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