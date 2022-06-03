Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти, - заява Ради Європи
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.
"ЄС ухвалив рішення заборонити купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поетапна відмова від російської нафти займе від 6 місяців для сирої нафти до 8 місяців для інших продуктів нафтопереробки", - йдеться в повідомленні.
Тимчасовий виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до тих країн-членів ЄС, які в силу свого географічного положення страждають від особливої залежності від постачання з Росії і не мають життєздатних альтернативних варіантів.
"Більш того, Болгарія та Хорватія також отримають тимчасові відступи щодо імпорту російської морської нафти та вакуумного дизельного палива відповідно", - зазначили у Єврораді.