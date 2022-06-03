Новини • Санкції проти Росії, Війна

Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції

3 34819
Шостий пакет санкцій ЄС передбачає відключення від SWIFT Сбербанку, Московського кредитного банку, Россільгоспбанку та Білоруського банку розвитку та реконструкції
У рамках шостого пакета санкцій ЄС від SWIFT буде відключено Сбербанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"ЄС поширює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи - найбільший російський банк Сбербанк, Московський кредитний банк і Россільгоспбанк - та Білоруський банк розвитку та реконструкції", - йдеться в пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, - фон дер Ляєн

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Мои поздравления в связи с этим, московиты.
    Щи да берёзовая каша - еда ваша.
    Пареная репа на десерт - и к Кобзону на концерт.
  • Viktor 8e21d3f0
    Якщо угорців усунуть, то все буде. Вчорашній виступ Віцепрезидентки Європарламенту

    «Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС -ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС - ред.) справді перетворилося на засіб шантажу», - заявила Барлі.

    Віцепрезидентка Європарламенту вказала на те, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан «частина за частиною повністю взяв країну в свої руки»
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Кремлівські гниди воюють з Порошенко,а не з московськовською ордою!!!)))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини