З 8 червня два регіональні поїзди з'єднають Київ з Житомиром, - "Укрзалізниця"

Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення країною в умовах війни. З 8 червня, як експеримент, призначено два регіональні поїзди, які сполучать столицю з Житомиром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі "УЗ".

"Час у дорозі становитиме менше 3 годин за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички. Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для тих, хто подорожує сім'ями, та плацкарт для більш економної подорожі", - йдеться у повідомленні.

Вартість квитка — від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе. Вартість змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення столиці з Черкасами

Поїзд №759/760 Київ — Житомир вирушатиме з Києва щоденно о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.