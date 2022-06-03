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Невзоров із дружиною стали громадянами України

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Невзоров із дружиною стали громадянами України
Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом Президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", - написав він.

Телеграм-канал Mash опублікував документ МЗС України із запитом на перевірки Невзорова та його дружини, в тому числі через Інтерпол.

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Невзоров із дружиною стали громадянами України 01

Редакція телеграм-каналу "Украина Сейчас" твердить, що поспілкувалася зі співробітником МЗС Анатолієм Ковалем, номер телефону якого вказаний у документі. Той відмовився коментувати надання Невзорову та його дружині громадянства.

"Я не знаю, як цей документ міг потрапити у відкритий доступ. Я нічого зараз не коментуватиму", - сказав Коваль.

На офіційному сайті глави держави указ про надання громадянства відсутній.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Наші дебіли будують хорошу рабсію, а не Україну... вперед Овсянніковой давайте громадянство і на телемарафон вчити малоросів як треба... це сюр
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова дурна помилка...
  • F0G
    Він вже з 2014 року вітається не інакше як "Слава Україні", думашь не зможе заспівати?
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