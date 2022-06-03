Новини

Україна домовилася з Westinghouse про будівництво не 5, а 9 атомних енергоблоків та про постачання палива

8 42230
Україна домовилася з Westinghouse про будівництво не 5, а 9 атомних енергоблоків та про постачання палива
Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці.

"Буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Також сторони домовилися про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС.

Читайте: Деякі міжнародні партнери пропонували Україні передати Запорізьку АЕС під російський контроль, - Зеленський

"Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції", - розказали у міністерстві.

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

Також читайте: Однією з причин нападу на Україну могла бути поступова втрата Росією українського ринку ядерного палива, - The Wall Street Journal

Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    у вас в лапландії ще є інтернет?
  • serhiy ivanov 1365066b
    Зразу видно запоребрикового, вони чомусь думають якщо в них мусора катують людей і садять на бутилку, чиновники їх грабують, а фірми-виконавці робіт крадуть бюджет і нічого не роблять, то в усьому світі так само. Ще й під VPN з Нідерландів пише.
  • Старый Котяра 91554d72
    Якщо така солідна компанія готова вкласти мільярди вічнозелених, то у нашої країни добрі перспективи.
    Цікаво, що заспівають Подоляк з Арестовичем, та з нетерпінням буду чекати крутого відосіка від найвеличнішого.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини