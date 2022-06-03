Україна домовилася з Westinghouse про будівництво не 5, а 9 атомних енергоблоків та про постачання палива

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці.

"Буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Також сторони домовилися про збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС.

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"Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції", - розказали у міністерстві.

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

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Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.