100 днів повномасштабного вторгнення: Кадиров із Шойгу вирішили проводити "спецоперацію" "у більш прискореному темпі"
24 63680
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу вирішили "прискорити" темпи війни в Україні.
Про це Кадиров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії. Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі", - запевняє Кадиров.
За словами Кадирова, Шойгу подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.