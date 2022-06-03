100 днів повномасштабного вторгнення: Кадиров із Шойгу вирішили проводити "спецоперацію" "у більш прискореному темпі"

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу вирішили "прискорити" темпи війни в Україні.

Про це Кадиров повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії. Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі", - запевняє Кадиров.

За словами Кадирова, Шойгу подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.

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