"Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський біля стін Офісу Президента записав відеозвернення до українців.

Відео глава держави оприлюднив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Лідер фракції тут. Голова Офісу Президента тут. Прем'єр-міністр України Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні Сили України тут. Найголовніше - наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!" - сказав президент.

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