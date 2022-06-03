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"Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський біля стін Офісу Президента записав відеозвернення до українців.

Відео глава держави оприлюднив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідер фракції тут. Голова Офісу Президента тут. Прем'єр-міністр України Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні Сили України тут. Найголовніше - наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!" - сказав президент.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Перемагальщик квартальний і всі противні рожі поруч з ним.
  • Paul Foxen
    о обізяна абхазька на місці. всі в сборі - дебіл *владімір владіміравіч дайтє рузкій язік, нє допустітє вайни*, ригонала зрадоляк - який в 2010ому на януковоща працював я називав його підріотом України, абхазька мавпа - тільки повернулася з мекдового місяця з мединським в стамбулі, Агент Його величності бункерного діда - андрій *крот* єлдак, і дебіл *не бачимо Жодної БТГ для наступу на Україну, 22ого лютого 2022ого року (с) Не служив в армії як і рабсійських колега олєнєвод *Резніков*
  • Влад Казарецький
    Зе-Кодло
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