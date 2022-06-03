Понад 1,2 тис. воєнних злочинів зафіксували у Маріуполі, - Бойченко

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі вже зафіксовано 1256 воєнних злочинів агресора, які в Україні досліджує прокуратура.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні фіксуємо всі злочини, які створила російська армія і вже самопроголошені керівники, які проголосили себе владою… Злочинів дуже багато у Маріуполі. Їх зафіксовано 1256. І все це досліджує вже прокуратура регіональна і Генеральна прокуратура. Тобто все це має ознаки воєнних злочинів", - сказав очільник міста.

Він нагадав про Драматичний театр у Маріуполі, який був розбомблений російськими військами, в приміщенні якого ховалися від обстрілів мирні мешканці міста.

За словами Бойченка, є декілька свідків цього злочину російської армії і вони вже дають свідчення.

"Якщо говорити про Драматичний театр, то є свідки, які свідчили вже і обережно проголосили про те, що в Драматичному театрі було більше 300 осіб. Вони давали оцінку, що таких було 300 і більше 300 (загиблих)", - додав мер.

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