Пляжі та прибережні зони відпочинку заборонили відвідувати у Миколаєві, - Сєнкевич

У Миколаєві пляжі й прибережні зони відпочинку закриють для відвідувачів.

Про це повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Миколаївської міської ради 2 червня.



Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять", - зазначив мер.

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