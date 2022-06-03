Росія хоче створити свій аналог ЄСПЛ

РФ збирається розробити національний аналог Європейського суду з прав людини.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.

Ідею вже схвалили в адміністрації президента РФ, Мін'юсті, Слідчому комітеті, Генпрокуратурі та апараті омбудсмена.

Російський "ЄСПЛ" нібито має стати прототипом суду СНД із прав людини. Асоціація юристів Росії до кінця червня створить робочу групу з розробки інституції.

Росіяни хочуть, щоб цей "суд" працював на території СНД, проте зазначають, що тут "багато залежатиме від зацікавленості інших країн".

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Нагадаємо, 16 березня Росію вигнали з Ради Європи, що означає також припинення її участі у Європейській конвенції з прав людини.