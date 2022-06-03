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Невзоров подякував за можливість "зайняти місце серед людей України"

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Невзоров подякував за можливість "зайняти місце серед людей України"
Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров пояснив, чому обрав на війні сторону України та подякував можливість "зайняти місце" серед її людей.

Відповідний текст він опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити. Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву", - написав Невзоров.

Журналіст вважає, що якби кожен росіянин "затулив би собою поставлену до стінки Україну", не було би ані трагедій в Бучі та Маріуполі, ані сотень тисяч трупів.

"Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце", - підсумував Невзоров.

Читайте: Невзоров із дружиною стали громадянами України

Нагадаю, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України.

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Топ коментарі

  • master dron
    Ворог мого ворога--мій друг!
    Запам'ятай, кацапе!!!!!
  • Chandler Bing
    Судя по комментам большинство у нас даже не знакомы с деятельностью Невзорова, но писать гадости это всегда пожалуйста
  • Chandler Bing
    Он активно вправляет мозги итальянцам на их тв рассказывая что такое мордор. То, что Италия вдруг стала нам оружие слать, то это во многом заслуга Александра Глебыча. Имхо
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