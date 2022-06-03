Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков

Західна зброя потрібна Україні вже зараз. Швидкість її постачання - життєво важливе питання.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я взяв участь у GLOBSEC 2022 разом із міністрами оборони Словаччини та Болгарії Ярославом Надем і Драгомиром Заковим. Головною темою панелі стали військові постачання в Україну. В нас була блискуча та конструктивна дискусія. Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї української армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав Резніков.

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