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Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков

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Швидкість постачання зброї Україні - надважливе питання. Нам це потрібно зараз! - Резніков
Західна зброя потрібна Україні вже зараз. Швидкість її постачання - життєво важливе питання.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я взяв участь у GLOBSEC 2022 разом із міністрами оборони Словаччини та Болгарії Ярославом Надем і Драгомиром Заковим. Головною темою панелі стали військові постачання в Україну. В нас була блискуча та конструктивна дискусія. Одним із життєво важливих питань у постачанні зброї української армії є швидкість. Нам це потрібно швидко, і нам це потрібно зараз!" - написав Резніков.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Анатолий К 65c6a92d
    Чого ви прицепилися до заходу? Вони вам щось заборгували? Пообіцяли? Ну, звичайно, дивлячись до чого ви довели країну, коли вбивають мирних, а немає чим захиститися, то обіцяють і допомагають, бо одна особа замість виготовлення ******** зброї всі гроші і час зарило в асфальт. Це так ніби п';яниця пропив всі гроші і на вулиці вийшли голодні його діти і їм суусіди дають хліб і до хліба.
  • Voc Vox
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