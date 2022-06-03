На Шрі-Ланці заарештували літак "Аерофлоту", - ЗМІ

Високий комерційний суд Коломбо видав постанову, яка забороняє літаку російського "Аерофлоту" вилітати зі Шрі-Ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання newsfirst.lk.

Суддя Високого комерційного суду Коломбо Харша Сетунга видав наказ щодо російської авіакомпанії-відповідача після розгляду скарги, поданої ірландською компанією Celestial Aviation Trading Limited.

Зазначається, що заборона діятиме до 16 червня. Позивач стверджує, що у нього є справа з відповідачем "Російські авіалінії", тому заявник подав скаргу, вимагаючи заборонити літаку, що належить авіакомпанії-відповідачу, залишати Шрі-Ланку.

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Розпорядження було видано суддею Високого комерційного суду Коломбо після розгляду скарги. Затримання літака на Шрі-Ланці, підтвердили й у РФ.

