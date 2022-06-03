Фінляндію і Швецію не приймуть до НАТО на червневому саміті Альянсу, - МЗС Польщі

НАТО не зможе прийняти Фінляндію та Швецію до складу Альянсу на майбутньому саміті в червні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Коли йдеться про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - уточнив він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

Нагадаємо, у травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес, але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції і Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, яких вона вважає терористами.

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У зв'язку з цим, НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії.