Ідентифіковано 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні, – Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що станом на сьогодні ідентифіковано особи 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Про це вона повідомила в ефірі українського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогодні є 90 осіб, яких ми ідентифікували як воєнних злочинців…. Убивства цивільних, сексуальні злочини, тортури тощо. Ми почали їх притягувати до відповідальності", - сказала генпрокурор.

Генпрокурор нагадала, що є три вироки суду стосовно російських військовослужбовців. "Ці три вироки – це дуже важливо для української держави та світової спільноти", - додала вона.

Нагадаємо, суд у Києві засудив до довічного ув'язнення за вбивство жителя Сумської області російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни та засудив до 11,5 року ув'язнення російських військовослужбовців Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, які обстріляли з "Граду" смт. Козача Лопань і сел. Ветеринарне (Харківська обл.).

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