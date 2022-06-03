Новини • Війна

Всіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено

14 39852
Всіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено
Усіх співробітників поліції, які залишилися на окупованій території, звільнено з Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усіх поліцейських, які залишилися на окупованій території, звільнено з лав Нацполіції. Глава Нацполіції підписав відповідний наказ", - розповіли в ГУНП.

В поліці розповіли, що було визначено місця дислокації, куди мали прибути співробітники Нацполіції з окупованих територій: "Тих, хто не прибув і залишився на окупованих територіях, звільнено зі служби".

Також читайте: Зливав державні бази даних через Даркнет. СБУ затримали колишнього правоохоронця. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Чесно кажучи здивувало. Якісь дуже рішучі дії. Не через рік, не через 8 років, а прямо зразу ж після вчинення дезертирства.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Не тільки звільнити, а відкрити кремінальні справи. Що слабо?
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    ты подожди, может погибли или ранены, может партизанят
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини