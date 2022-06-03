Всіх поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, звільнено

Усіх співробітників поліції, які залишилися на окупованій території, звільнено з Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усіх поліцейських, які залишилися на окупованій території, звільнено з лав Нацполіції. Глава Нацполіції підписав відповідний наказ", - розповіли в ГУНП.

В поліці розповіли, що було визначено місця дислокації, куди мали прибути співробітники Нацполіції з окупованих територій: "Тих, хто не прибув і залишився на окупованих територіях, звільнено зі служби".

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