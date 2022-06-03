"Укрзалізниця" призначила новий потяг з Перемишля до Запоріжжя

З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, Укрзалізниця призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Потяг курсуватиме з 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишль — 11 червня). Поїзд відправлятиметься із Перемишль о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26, і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя поїзд відправлятиметься о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, і прибуватиме до Перемишль о 12:50", - йдеться у повідомленні.



Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам’янка, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість мешканцям декількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 8 червня два регіональні поїзди з'єднають Київ з Житомиром, - "Укрзалізниця"



В "УЗ" додають, що вагони в поїзді — купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн.