Путін не прагне захопити Україну. Росія хоче, щоб з нею рахувались, - Лукашенко
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У російської влади немає бажання захопити та поневолити Україну.
Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось немає. ... Немає бажання поневолити, схопити та інше", - сказав Лукашенко під час спілкування з журналістами.
За словами самопроголошеного "президента" Білорусі, Росія просто показала, що з нею необхідно рахуватися.
Також диктатор зазначив, що "не треба ображати Путіна, душити російську мову, якою розмовляють усі українці".