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Путін не прагне захопити Україну. Росія хоче, щоб з нею рахувались, - Лукашенко

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Путін не прагне захопити Україну. Росія хоче, щоб з нею рахувались, - Лукашенко
У російської влади немає бажання захопити та поневолити Україну.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Повірте, у Путіна, військових Росії, у них прагнення Україну захопити, ще щось немає. ... Немає бажання поневолити, схопити та інше", - сказав Лукашенко під час спілкування з журналістами.

За словами самопроголошеного "президента" Білорусі, Росія просто показала, що з нею необхідно рахуватися.

Також диктатор зазначив, що "не треба ображати Путіна, душити російську мову, якою розмовляють усі українці".

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Топ коментарі

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    с каципей надо считаться не больше чем с бешеными собаками, увидел, убил, считай рассчитался
  • govtva
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Після слова "повірте" перестав читати.
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