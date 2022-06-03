"Енергоатом" постачатиме електроенергію до Молдови
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДП "НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що "Енергоатом" уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Відповідно до домовленостей, у червні планується поставка в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год.
"Завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню. Енергоатом має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є перспективним напрямком діяльності.
Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - йдеться у повідомленні.
У "Енергоатомі" нагадали, що Україна та Молдова разом подолали складний шлях інтеграції з європейською ENTSO-E. Енергосистеми обох країн були повністю синхронізовані з енергомережею континентальної Європи в середині березня 2022 року. На сьогодні Україна та Молдова продовжують партнерство та поглиблюють співпрацю.