Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко
Про це повідомив Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Миколаївщину, інформує Цензор.НЕТ.
"Гаубиці М777 працюють ефективно, противник навіть веде на них полювання, але нам їх зараз потрібно в рази більше. Також нам необхідні РЗСО, щоб вибити тили ворога, адже потрібно відрізати передній край від підходу резервів. І реактивних систем залпового вогню нам потрібні дивізіони. Ми дуже розраховуємо на ленд-ліз. Я з бійцями розмовляю: всі готові йти в бій, в нормальний сучасний бій. Поки ми чекаємо на ленд-ліз — тримаємо оборону, щоб ворог не йшов далі ні на Півдні, ні на Сході", — наголосив Костенко.
Також народний депутат "Голосу" запевняє, що Миколаївщина готова до оборони. Захищати область на рівні з військовими допомагає і цивільне населення.
"Тут вирито декілька ліній оборони, які готові для відбиття нападу. В нас був час на підготовку і ми його використали якісно, працювали усі: і військові, і цивільні. Ці роботи тривають досі: і по обороні міста, де працює тероборона, і по обороні всієї області — аж до зʼєднання з Кіровоградським напрямком.
В тероборону Миколаївщини вже і не потрапиш: мотивованих людей достатньо, але для розширення штату бракує техніки. Це не наполеонівські війни, сучасна війна — це комплексне використання різного озброєння. Не можна її виграти одними гаубицями чи одними автоматами", — підкреслив народний депутат.