Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко

Уся західна техніка, яка є зараз у сил оборони України, дозволяє нам тримати оборону, але для наступальних дій потрібно більше. Тому бійці на передовій дуже розраховують на ленд-ліз.

Про це повідомив Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Миколаївщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Гаубиці М777 працюють ефективно, противник навіть веде на них полювання, але нам їх зараз потрібно в рази більше. Також нам необхідні РЗСО, щоб вибити тили ворога, адже потрібно відрізати передній край від підходу резервів. І реактивних систем залпового вогню нам потрібні дивізіони. Ми дуже розраховуємо на ленд-ліз. Я з бійцями розмовляю: всі готові йти в бій, в нормальний сучасний бій. Поки ми чекаємо на ленд-ліз — тримаємо оборону, щоб ворог не йшов далі ні на Півдні, ні на Сході", — наголосив Костенко.

Також народний депутат "Голосу" запевняє, що Миколаївщина готова до оборони. Захищати область на рівні з військовими допомагає і цивільне населення.

"Тут вирито декілька ліній оборони, які готові для відбиття нападу. В нас був час на підготовку і ми його використали якісно, працювали усі: і військові, і цивільні. Ці роботи тривають досі: і по обороні міста, де працює тероборона, і по обороні всієї області — аж до зʼєднання з Кіровоградським напрямком.

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В тероборону Миколаївщини вже і не потрапиш: мотивованих людей достатньо, але для розширення штату бракує техніки. Це не наполеонівські війни, сучасна війна — це комплексне використання різного озброєння. Не можна її виграти одними гаубицями чи одними автоматами", — підкреслив народний депутат.