Лукашенко запропонував транзит українського зерна через Білорусь, але країни Балтії повинні дозволити транспортувати білоруські товари через свої порти
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
"Співрозмовники обговорили найактуальніші питання порядку денного, окремо зупинившись на питанні вивезення зерна з території України. Глава держави чітко окреслив позицію на цю тему: Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію нашої країни. Також Білорусь готова надавати усіляку допомогу щодо його перевалки білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко запропонував генеральному секретарю ООН за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми в цьому питанні.
За словами Лукашенка, головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, країн Балтії, Росії) були відкриті і для білоруських товарів.
Гутерріш водночас попросив невелику паузу на кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн.