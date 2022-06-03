Українська промисловість відновиться до довоєнного рівня за 5 років, якщо отримає фінансування та м’яку кліматичну політику, - експерт

Україна втратила до 50% економіки і відновиться до довоєнного рівня за 5 років. Проте для цього необхідна низка рішень, зокрема міжнародних інституцій, і доступ до фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці Голови Комітету промислової екології та сталого розвитку EBA, директора GMK Center Станіслава Зінченко.

Війна спричинила кілька наслідків для промислового сектору України, вказує експерт: пошкоджено низку підприємств ("Азовсталь", ММК ім. Ілліча, "Сєвєродонецький Азот", Авдіївський коксохімічний завод, "Енергомашспецсталь" та інші), виникли збої в ланцюжках постачання, і впало внутрішнє споживання. Україна втратила до 50% економіки та відновиться до довоєнного рівня аж за 5 років. А фактично країна втратили десятиліття.

"Більше того: в Україні вже не доводиться говорити про кліматичні цілі на 2030 рік. Плани зниження викидів провалилися, якщо говорити про вуглецеву ємність. Тому нам потрібен перегляд цілей NDC-2 (національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди). Також Україна очікує на підтримку з боку наших партнерів, насамперед ЄС, для фінансування програм відновлення промисловості після війни, доступу до фондів фінансування "зеленого" переходу для українських компаній, оскільки місцева економіка дуже постраждала від війни", - підкреслює Зінченко.

Читайте також: Польща буде економічним хабом для України, намагатимемося допомогти вже сьогодні, - Моравецький

Підтримка світової спільноти у реалізації програм відновлення дасть можливість застосувати найкращі практики зі зниження викидів у промисловості, зокрема деякі критично важливі технології, як то циркулярні рішення, або зростання використання відновлюваних джерел енергії, вказує експерт.

"Але, навіть відновлюючи за допомогою світової спільноти зруйновані підприємства, ми все одно не зможемо побудувати "зелену" промисловість – технологія поки що не готова. Сучасні технології дають змогу скоротити викиди лише на 25%. Якщо ж ми будуємо на місці "Азовсталі" новий металургійний завод, ми маємо розуміти, що через 20 років його доведеться будувати заново. Він не завершить свій життєвий цикл і може не забезпечити повернення інвестицій", - наголошує експерт.

Окрім того, поруйновану українську промисловість може остаточно знищити "вуглецевий податок" CBAM, умови якого стають дедалі жорсткішими, переконаний Зінченко. Тож світ має запровадити м’якшу кліматичну політику стосовно України, яка оговтуватиметься від потрясіння.

"Україні потрібні особливі умови. Очевидно, що українські заводи не зможуть досягти істотних успіхів у зниженні вуглецевоємності до 2023 року, коли запуститься CBAM. Зараз ЄС не обмежує 100% нашого експорту, тож важливість цього питання зросла. Україні потрібний доступ до європейських інструментів фінансування. Водночас Україні потрібен особливий підхід для виконання вимог щодо зниження викидів. Тобто кліматична політика України має бути максимально м’якою та стимулюючою", - резюмував експерт.

Як відомо, у травні Комітет із навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів у ЄС (ENVI) фіналізував своє бачення дизайну СВАМ і вже 6 червня документ буде винесено на голосування Європарламенту. Його умови стало значно жорсткіші: так, якщо норми проєкту поширюватимуться на Україну, українські експортери в ЄС щороку сплачуватимуть понад 1 млрд євро податку на вуглець.