Будівля Харківської ОДА відновленню не підлягає, - Синєгубов

Будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку російські окупанти запустили ракету 1 березня, відновленню не підлягає. У момент вибуху там мала відбуватися нарада силовиків, керівництва і волонтерів.

Про це заявив в інтерв'ю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити тут. Уже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов.

На сьогодні тимчасово окуповано третину території Харківської області. Українська армія звільнила 23 населені пункти. При відновленні регіону після війни особливу увагу приділятимуть безпеці.

"Ми маємо навчитися у нових умовах жити, і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи протиповітряної оборони", - наголосив Олег Синєгубов.

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