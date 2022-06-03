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Будівля Харківської ОДА відновленню не підлягає, - Синєгубов

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Будівля Харківської ОДА відновленню не підлягає, - Синєгубов
Будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку російські окупанти запустили ракету 1 березня, відновленню не підлягає. У момент вибуху там мала відбуватися нарада силовиків, керівництва і волонтерів.

Про це заявив в інтерв'ю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити тут. Уже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов.

На сьогодні тимчасово окуповано третину території Харківської області. Українська армія звільнила 23 населені пункти. При відновленні регіону після війни особливу увагу приділятимуть безпеці.

"Ми маємо навчитися у нових умовах жити, і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи протиповітряної оборони", - наголосив Олег Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    В цій будівлі засідала Харківська облрада - яка була довги роки на 2/3 з путінських холуїв - ригі, ОПЗЖ, Відродження. Довгий час там лунали лозунги: "Росія - наш друг, треба дружити з сусідами" тощо.

    А ось зараз стоїть на площі ця руїна, як подяка від пуйла своїм холуям.
  • Койот Восточноукраинский
    А что там корректировать? КВО калибра -10 м, с коэффициентом пистеша кацапов - 50. Длина здания больше 100 м. Его координаты не менялись с 70-х годов.
  • Hanka Panyanka
    очень жаль, оно было красивое, в стиле чего-то там, какого-то нео- совко- классицизма..., надеюсь не построят какой-нить пластмассовый тц, а-ля маф, только большой...
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