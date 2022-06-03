Якщо Україна припинить воювати - не буде України. Якщо Росія припинить - не буде війни, - Держдеп США

Україна не може припинити воювати, адже це призвело б до кінця її існування як суверенної країни. Але якби Росія припинила бойові дії, то війна б закінчилася.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, США намагаються робити все, щоб покласти край війні, зменшити насильство та "завершити конфлікт, у якому від початку не було потреби".

Тому, продовжив Прайс, Вашингтон хоче зробити все можливе, щоб посилити позиції України на полі бою та за столом переговорів.

Водночас, сказав речник Держдепу, США також хочуть бути обережними, щоб ні Вашингтон, ні міжнародна спільнота не зробили нічого, що "дарма могло б продовжити конфлікт".

"Зараз є лише одна країна, яка затягує цей конфлікт, і це, звичайно, Росія. Якби сьогодні Україна перестала воювати, завтра не було б суверенної, незалежної України. Якби Росія сьогодні перестала воювати, сьогодні не було б війни. Ось до чого це зводиться", - пояснив він.

Також читайте: Росії майже напевно не вдасться "легітимізувати" своїх ставлеників у Херсоні, - Держдепартамент США