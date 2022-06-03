Росія краде українську продукцію і заявляє про це на федеральних телеканалах

Росія на Першому каналі підтвердила, що краде український метал і зерно.

Як передає Цензор.НЕТ, на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал. А потім настане черга зерна нового врожаю, вирощеного українськими фермерами.

"У Маріуполі розпочав роботу порт, звільнений від українських націоналістів. До завантаження на борт готові тонни металу, призначеного підприємствам Ростова-на-Дону. Суховантаж RM-3 забере з порту 3000 тонн металопродукції. У планах — відновлення терміналу навантаження зерна, його ще називають "хлібним". Роботи мають закінчитись у липні, коли на полях дозріє врожай пшениці", - цинічно розповідають журналісти Росії в ефірі новин.

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Як відомо, раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча — всього близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн у вигляді мародерства, які є тяжкими міжнародними злочинами", — повідомили у пресслужбі Групи Метінвест.

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