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Росія краде українську продукцію і заявляє про це на федеральних телеканалах

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Росія краде українську продукцію і заявляє про це на федеральних телеканалах
Росія на Першому каналі підтвердила, що краде український метал і зерно.

Як передає Цензор.НЕТ, на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту: як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал. А потім настане черга зерна нового врожаю, вирощеного українськими фермерами.

"У Маріуполі розпочав роботу порт, звільнений від українських націоналістів. До завантаження на борт готові тонни металу, призначеного підприємствам Ростова-на-Дону. Суховантаж RM-3 забере з порту 3000 тонн металопродукції. У планах — відновлення терміналу навантаження зерна, його ще називають "хлібним". Роботи мають закінчитись у липні, коли на полях дозріє врожай пшениці", - цинічно розповідають журналісти Росії в ефірі новин.

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Як відомо, раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча — всього близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн у вигляді мародерства, які є тяжкими міжнародними злочинами", — повідомили у пресслужбі Групи Метінвест.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    самі вихваляються своїми злочинами...
    самі підтверджують свої злочини...
    і від кого б і чого б ви там не звільняли - красти те що виробили або виростили чужі руки - злочин
  • VOLVO XC 70
    хуже крыс прости Господи! у меня дома 2 крысы дочка завела живут правда мало... но такие чистюли и многого им кушать вообще противопоказано.. когда людей сравнивают с крысами- то думаю тут ошибка есть- не обижайте крыс... даже гиен и шакалов и грифов... то твари все природой задумано или Создателем.. а кацапы продукт Дьявола и Ада...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Злодії. Додати нема чого.
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