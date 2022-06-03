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Білоруський і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток

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Білоруський і російський ринок приносять Parimatch найбільший прибуток
Український букмекер Parimatch не має наміру йти з ринків РФ і Білорусі, що приносять мільйонні доходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті РБК-Україна "Закони воєнного часу. Що буде з компаніями, які продовжують працювати в Росії".

"Проблема Parimatch, що отримала першу ліцензію на здійснення гральної діяльності в Україні в тому, що ринки Росії та Білорусі є для її бізнесу системоутворюючими. За словами керуючого компанією Сергія Портнова, середня ставка гравців по всіх регіонах, де працює Parimatch, - $6,5. "Номер один по чеку - Росія, там ставлять в середньому $8-9. В Україні - $5-6. У Білорусі - $7-8", - йдеться в статті.

Власне, це і пояснює, чому Parimatch продовжує працювати в Білорусі, з території якої летять в Україну російські ракети і йшли російські війська – "брати Київ за три дні".

За інформацією видання, в Білорусі компанія до останнього часу навіть зберігала свій бренд і логотип "Parimatch-Кубка Білорусі" і лише зараз запустив схему ребрендингу з "передачею бізнесу локальній команді", раніше обкатану в Росії, з метою заспокоїти гравців і громадськість.

Що стосується роботи Parimatch у РФ, то після маскування під новим брендом Paribet компанія зберегла на новій платформі всі колишні сервіси укладення парі і сум на рахунках гравців. При цьому з квітня Paribet почав отримувати програмне від іншого російського букмекера "Фонбет", який тоді змінив адресу свого сайту з fonbet.ru на fon.bet і став працювати за Ліцензією ТОВ "Пін-Ап.Ру" замість ТОВ "Ф. Про.н.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Parimatch йде з білоруського ринку, але бізнес в РБ не закриватиме

Новим засновником "Пін-Ап.Ру" став Олександр Удодов - колишній зять (чоловік сестри) прем'єра Росії Михайла Мішустіна. А тиждень тому ТОВ "Пін-Ап.Ру" знову змінили засновників: Удодов передав контрольний пакет акцій компаніям "Клір Центр" і "Тріпл Ві". Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним "Тріпл Ві" вказана громадянка РФ Вероніка Далецька. Але в букмекерських колах запевняли, що Удодов передав бізнес Олександру Карманову - багаторічному партнеру по спільному бізнесу з сестрою Мішустіна.

Співрозмовники в силових структурах кажуть, що українські правоохоронці зараз глибоко вивчають російський вектор діяльності Parimatch, в тому числі і на предмет причетності букмекерської контори до масштабної схеми виведення з України мільйонів доларів російського і білоруського бізнесу.

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Топ коментарі

  • maximus ac09a5f7
    Портнов *** о мать. Всех с такой фамилией нужно кидать на подвал
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Так пусть тогда и конфет нормальных попробуют, а не свое пластилиновое говно.пусть гамбургеров пожрут, а не бутер с майонезом дяди wани. Мобилы нормальные юзают, а не свою хрень. Та и вообще нахрена эти санкции, они им только на пользу
  • Frol Fedoroff
    "Зеленые", опять зеленые - 2 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины объявила о своем намерении выдать первую лицензию на прием спортивных пари БК Париматч. . Ну и что мешает отобрать эту лицензию? Только сумма которую заплатил "Париматч" господам Кабинета Министров Украины
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