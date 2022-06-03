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Зеленський подякував ЄС за 6-й санкційний пакет: Це посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти

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Зеленський подякував ЄС за 6-й санкційний пакет: Це посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти
Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за схвалення шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю за рішення на підтримку України. 6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки", - наголосив глава держави.

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Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
  • Alex Sav 8157c114
    ще додай-в печерскому суді після війни
  • Alex Sav 8157c114
    тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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