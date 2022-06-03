Колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю. ВIДЕО

Колона білоруської військової техніки підійшла до кордону з Волинською областю. Серед техніки в Дрогочині були помічені: 6 БТР і один МАЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", опублікувавши відео, взяте із соціальних мереж.

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За даними видання, вчора у Дрогичині було помічено колону військової техніки ЗС РБ. Серед техніки було помічено: шість БТР та один МАЗ. Сьогодні об 11:35 в Кобринському районі, з боку села Барисава в бік села Дивина проїхала ця сама колона, в супроводі двох машин ДАІ. Потім у селі Дивин колона повернула в бік кордону з Україною.

Пізніше, близько 12:45, з боку кордону з Україною в бік Кобрина рухалися два БТР і МАЗ, потім за ними колона з шести БТР і одного МАЗа.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі почали перекидати понад 50 одиниць військової техніки з Гродно в Брестську область.

Раніше повідомлялося, що Білорусь зняла з баз зберігання свої танки і бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.