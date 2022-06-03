Росія набирає найманців для формування ДРГ, перевагу віддають україномовним вихідцям із Донбасу, - Міноборони

Командування ЗС РФ набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні, перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - повідомив Мотузяник.

За його словами, в окупованому Херсоні окупанти розграбували універсальний магазин "Епіцентр", а награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай