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Росія набирає найманців для формування ДРГ, перевагу віддають україномовним вихідцям із Донбасу, - Міноборони

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Росія набирає найманців для формування ДРГ, перевагу віддають україномовним вихідцям із Донбасу, - Міноборони
Командування ЗС РФ набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні, перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевагу надають вихідцям із Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - повідомив Мотузяник.

За його словами, в окупованому Херсоні окупанти розграбували універсальний магазин "Епіцентр", а награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дамбаский акцент їх видасть.
    Але ми знову вернулись до мови та її значення.
  • Кремень
    Українці,переходьте на українську мову. Це наш ідентифікатор! Ніхто в світі не розуміє,що то є за чудо -"російськомовний українець".Де небудь зустрічали "російськомовного" француза,німця,італійця поляка,чеха,іспанця,португальця,англійця...? На українця,розмовляючого українською мовою,ніхто не подумає,що він кацап. Давайте будемо гідними своєї нації і не ганьбити себе в цивілізованому світі!!! Бути українцем-це ж так приємно і круто!👍
  • Y.M. Z.
    Після війни прийде такий час, коли за слова "какаяразніца" будуть лупити по мордяці на звук. Не аналізуючи.
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