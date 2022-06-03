Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні: Уряд буде максимально вам допомагати

Припинення роботи міжнародних компаній в Україні — це санкції проти нашої економіки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - зазначив прем'єр.

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