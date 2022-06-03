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Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні: Уряд буде максимально вам допомагати

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Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні: Уряд буде максимально вам допомагати
Припинення роботи міжнародних компаній в Україні — це санкції проти нашої економіки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні — це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом, який сьогодні виборює свою свободу та бореться за мирне майбутнє всієї Європи", - зазначив прем'єр. 

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Как алкаш Гетманцев "помогает" малому бизнесу в Украине?
  • Bodalux
    Шмигаль трохи чи просто, але відверту ху*ню говорить. До війни іноземні компанії звертали роботу через зелених "інвест-нянь", а тепер тим більше. Зелені покидьки розграбовують закордонну гуманітарку, продають задешево пальне Бені, ганяють опозицію , приймають тупі рішення, вже братаються з ОПЗЖ (чи як вони тепер називаються), яка нахер може бути довіра до влади зрадників і мародерів.
  • Nov
    общипати гуся - мене вже общипали по всякому, 0 обороту, кричу кричу - не допомагає
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