У Німеччині фіксують дефіцит цигарок через війну в Україні
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Війна в Україні торкнулася курців із Німеччини. У країні спостерігається дефіцит цигарок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для цигарок, особливо коробок нестандартних розмірів.
Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold.
Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва цигарок, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.