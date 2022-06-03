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У Німеччині фіксують дефіцит цигарок через війну в Україні

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У Німеччині фіксують дефіцит цигарок через війну в Україні
Війна в Україні торкнулася курців із Німеччини. У країні спостерігається дефіцит цигарок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначається, що сигаретна компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через активні бойові дії. Це викликало дефіцит, через що почалися проблеми з виробництвом упаковки для цигарок, особливо коробок нестандартних розмірів.

Постачальники в Німеччині помітили, що на ринку практично немає брендів Marlboro Red і Gold.

Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися деякі етапи виробництва цигарок, проте компанія постійно коригує ланцюжки поставок.

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Це вже можна як анекдот розповідати
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Лавров все скурил от нервов. Причем уникальный факт - капля никотина его почему-то не убивает.
  • sasha lendel
    Закарпатських депутатів хай попросять. Вони їм сигарети фурами завезуть.
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