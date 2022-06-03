Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко

Рашисти в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" та процесу пошуку проукраїнського активу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було ухвалено рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього.

Причини дві - зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу. З цікавого, призначення самомера Іващенка головою штабу тероборони "днр" - фактично дорога на кладовище. Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста.

В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість.



Маріупольці - не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті - біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", - наголосив він.

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