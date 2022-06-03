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Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко

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Окупанти в Маріуполі посилять "режим фільтрації" та фактично зупинять виїзд з міста, - Андрющенко
Рашисти в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" та процесу пошуку проукраїнського активу.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на великій нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було ухвалено рішення про необхідність посилення режиму фільтрації. Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього.

Причини дві - зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу. З цікавого, призначення самомера Іващенка головою штабу тероборони "днр" - фактично дорога на кладовище. Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста.

В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість.

Маріупольці - не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті - біжіть навіть через росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чому замовк найвеличніший про обмін азовців?
  • Super Gut
    На останніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистських колаборантів: ze-*******, петушарік, жопоблок. Так що хай насолоджуються рашистським міром
  • Senator S 01a656ec
    В столицу Бурятии Баран-Уде доставили очередную партию дохляков из Украины...смерть малых народов рабZei и прочих дагестано-калміков с якутеми єто куртаг вишка...👍
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