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РФ у відповідь на санкції заборонила в’їзд 41 канадцю, серед яких - члени Конгресу українців Канади

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РФ у відповідь на санкції заборонила в’їзд 41 канадцю, серед яких - члени Конгресу українців Канади
Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про заборону в’їзду на територію країни 41 громадянину Канади "у відповідь на чергові антиросійські персональні санкції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"У відповідь на чергові антиросійські персональні санкції, анонсовані офіційною Оттавою 8 травня проти керівництва Міноборони Росії, воєначальників та представників ділових кіл, на постійній основі закривається в'їзд до Росії для громадян Канади, серед яких керівники організацій, що підтримують ультранаціоналістичні сили в Україні, а також вищі військові чиновники", - сказано в заяві.

22 громадян Канади, які у списку, є керівниками й членами Конгресу українців Канади, ще четверо - Світового конгресу українців, двоє - Українського кредитного союзу, по одному - Карпатського кредитного союзу і Ради українських кредитних союзів.

Також Росія заборонила в’їзд вісьмом заступникам міністерки оборони Канади і першому заступнику начальника Штабу національної оборони Канади.

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Тепер з кацапії знімуть всі санкції. Інакше як канадцям на конкурс "пітухов з гавна" попасти?😁😁😁
  • Ustym Karmaliuk
    настільки убого, що не варто навіть коментаря.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ці канадійці нікада нє увідят Задріщінська Зажопінська Мухасранська...
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