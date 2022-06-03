РФ у відповідь на санкції заборонила в’їзд 41 канадцю, серед яких - члени Конгресу українців Канади

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю оголосило про заборону в’їзду на територію країни 41 громадянину Канади "у відповідь на чергові антиросійські персональні санкції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"У відповідь на чергові антиросійські персональні санкції, анонсовані офіційною Оттавою 8 травня проти керівництва Міноборони Росії, воєначальників та представників ділових кіл, на постійній основі закривається в'їзд до Росії для громадян Канади, серед яких керівники організацій, що підтримують ультранаціоналістичні сили в Україні, а також вищі військові чиновники", - сказано в заяві.

22 громадян Канади, які у списку, є керівниками й членами Конгресу українців Канади, ще четверо - Світового конгресу українців, двоє - Українського кредитного союзу, по одному - Карпатського кредитного союзу і Ради українських кредитних союзів.

Також Росія заборонила в’їзд вісьмом заступникам міністерки оборони Канади і першому заступнику начальника Штабу національної оборони Канади.

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