Україні потрібна зброя, бо Путіна словами не зупинити, - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила у продовженні підтримки Німеччиною України, зокрема зброєю, оскільки "Путіна словами не зупинити".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Бербок написала у статті для популярного німецького видання Bild.

"Після 100 днів війни Путін змінив свою стратегію. Але пекло триває. Він недооцінив мужність українців. Тому зараз він стріляє з безпечної відстані. Село за селом, місто за містом. Спочатку йде вогневий дощ із бомб та артилерії, потім котяться танки по гладко вибритій землі. Путін робить ставку на впертість і на наше виснаження. І на кожне село чекає доля Бучі. І тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну прямо зараз. Також зі зброєю, тому що Путіна словами не зупинити", - зазначила Бербок.

Вона наголосила, що Німеччина зобов’язана діяти як найбільша країна в Євросоюзі, партнери ФРН у Балтії та Східній Європі мають бути впевнені, що можуть розраховувати на Німеччину. Міністр також запевнила, що Берлін разом із партнерами в ЄС та НАТО "реорганізують нашу оборону".

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"Ясно одне: мир не приходить безкоштовно. Але кожен цент, який ми витрачаємо, це внесок у безпеку та свободу, у свободу Європи. Поки Україна не є в безпеці, не є в безпеці і Європа. Якщо в Україні не зупинити Путіна, то завжди буде загроза нової агресії. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Доти, доки більше не буде нових "буч". Щоб те, що ми сприймаємо як належне, знову стало нормальним для людей в Україні: життя у свободі", - написала Бербок.