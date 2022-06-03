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У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції

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У бою з російськими окупантами загинув доброволець із Франції
Таку інформацію про це оголосило Міністерство закордонних справ Франції, заяву якого наводять низка ЗМІ.

Як передає Цезор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Ми отримали сумну звістку про те, що громадянин Франції отримав смертельне поранення в бою в Україні. Висловлюємо співчуття родині загиблого", - повідомило зовнішньодипломатичне відомство.

На якій ділянці фронту він був та інші деталі про особу загиблого наразі не уточнюють.

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Топ коментарі

  • Игорь Вазианский
    Загинув ВОЇН.
    Немає різниці, якої він нації. Загинув за Україну.
    R.I.P.

    Честь!
  • Jose Rodriguez Gacha
    той проклятий донбас вже 8 років язва на лиці землі,а цього року став філіалом пекла. Спи спокійно,друже.Ми всі перед тобою у боргу.
  • Serg Serg 94650416
    да макрону пох,он ***** за кусок сирии рубицца
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