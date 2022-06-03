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У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія

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У сьомому пакеті ми розробляємо "смарт-санкції" проти Росії, - Арахамія
У сьомому пакеті ми розробляємо так звані "смарт-санкції" проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Давид Арахамія.

"У сьомому пакеті санкцій ми будемо працювати над повним відключенням російських банків від SWIFT. Будемо наполягати на повному газовому та нафтовому ембарго, але особисто я цьому не вірю, адже незабаром наступить опалювальний сезон. Думаю, що рішення буде десь посередині. У сьомому пакеті ми розробимо так звані "смарт-санкції" - вони точкові, але дуже болючі. Наприклад, йдеться про санкціонування страхових компаній, які страхують танкери із російською нафтою. Також ми вже сформували другий список бізнесменів, які дешево скупили акції російських олігархів і підтримують рашистський режим", - пояснив Арахамія.

За його словами, ухвалення нового пакету санкцій потребує два-три місяці.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    вылечился таки от оспы, выпал с гнезда и с визгом понёсся по ветках власти.
  • Владимир fd08a616
    О,бибизяна выползла,ты хде?
  • Welt Schmerz
    "Думаю, що рішення буде десь посередині" - сказав Арахноморф.

    ...на цьому моменті мені чомусь стало зле.
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