Уряд зафіксував ціну газу для виробників тепла

Кабінет Міністрів зафіксував ціну природного газу для виробників тепла на рівні 7400 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня.

"У контексті підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною в розмірі 7 400 гривень за тисячу кубів. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей", - сказав премʼєр.

За його словами, зараз в усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження в комунальній сфері. У чотирьох областях на сьогодні зафіксовано 35 тис. пошкоджених або зруйнованих об’єктів. Майже 75% із цих 35 тис. розташовані на Київщині.

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Зруйновано майже 200 котелень, на 37 із них вже завершуються ремонти.

"Щодо Харківщини, Миколаївщини, Донеччини та Луганщини зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються", - зазначив Шмигаль.

Ціна 7400 грн за 1 тис. кубометрів для виробників тепла, які уклали трирічні контракти із Нафтогазом, діяла у 2021 році. За умовами контракту, цього року ціна газу мала змінитися.

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