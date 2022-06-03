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"Російська Федерація завжди боялася "Азов"" - екскомандир полку Жорін

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Російська Федерація від 2014 року завжди боялася полку "Азов" і витратила багато фінансів на його дискредитацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив, відповідаючи на питання італійського видання LIMES.

"Азов" - це військовий підрозділ, який любить і захищає Україну. Точка. Російська Федерація завжди боялася "Азова", тому витратила так багато сил, щоб переконати весь світ, що ми нацисти. Але час і реальні дії показали, що єдиними нацистами в Європі сьогодні є росіяни", - пояснив свою позицію Жорін.

Він повідомив, що з початком повномасштабної війни "Азов" перетворився на об’єднання, що складається з кількох частин. Безперечно, найсильніша і найбільш професійна частина перебувала в Маріуполі, коли почалося вторгнення. Саме тоді ветерани батальйону сформували різноманітні підрозділи майже по всій країні з різною специфікою: територіальна оборона, спеціальні оперативні сили, розвідка. Найактивніші підрозділи розташовані наразі в Харкові, Дніпрі, Києві та у Волинській області. Київський підрозділ є найбільший, він налічує понад дві тисячі осіб, які після визволення області спрямували свою діяльність на Запорізьку область.

"Усі без винятку підрозділи "Азову" є невід’ємною частиною ЗСУ чи Нацгвардії. Тому вони діють за наказами і в межах, визначених Верховним Головнокомандувачем. Однак зауважу, що забезпечення зараз доручено в основному нам самим і волонтерам", - додав Максим Жорін.

Нагадаємо, що закордонна преса періодично поширює російські пропагандистські фейки про полк "Азов". Зокрема, на початку квітня 2022 року понад 200 українських політиків і бізнесменів підписали відкритий лист до CNN щодо недопущення використання російських пропагандистських наративів. В свою чергу у квітні цього року Японія виключила полк "Азов" із списку терористичних організацій.

Російська Федерація завжди боялася Азов - екскомандир полку Жорін 01

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Поясніть, куди зе-лох здав азовців?! Чому їх ще досі не повернули додому в рамках обміну?!
  • V Vv 00263b4f
    Вона на просто боялася, а сралася з ляку від "Азова", "Донбасса", "Айдара"!
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Парадокс в том, что даже в Украине многим политикам и генералам не по нраву Азов по разным причинам : идеологическим, зависть к успеху и вниманию, самостоятельность, яркая демонстрация работающей модели военного подразделения не будущего, а уже настоящего, вместо постсовковщины к которой многие привыкли и так уютненько и сыто жили все минувшие 30 лет. Правда?..
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