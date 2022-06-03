Під Сєверодонецьком поранили двох міжнародних журналістів Reuters, а їхній водій з окупованих територій загинув
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це повідомляє CNN .
"Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєверодонецька. Вони їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".
Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія.
Вони не надали додаткових деталей інциденту.
У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".
Український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських окупантів на території України та не висвітлювати перебіг подій, тому що загарбники можуть приховувати від журналістів правду, показуючи заготовлені місця й людей.