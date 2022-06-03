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Під Сєверодонецьком поранили двох міжнародних журналістів Reuters, а їхній водій з окупованих територій загинув

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Під Сєверодонецьком поранили двох міжнародних журналістів Reuters, а їхній водій з окупованих територій загинув
Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ,  із посиланням на УП про це повідомляє CNN .

 "Під час поїздки репортерів, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєверодонецька. Вони їхали в авто, яке надали російські бойовики з так званих "республік" й автівкою керувала людина, надіслана бойовиками. Водій загинув від отриманих травм".

Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія.

Вони не надали додаткових деталей інциденту.

У заяві Reuters російські бойовики з невизнаних утворень на Донбасі окреслені виразом "сепаратисти, яких підтримує Росія".

Український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських окупантів на території України та не висвітлювати перебіг подій, тому що загарбники можуть приховувати від журналістів правду, показуючи заготовлені місця й людей.

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    "Згідно з повідомленням російської пропагандистської агенції ТАСС, журналістів звали Олександр та Павло. У одного осколкове поранення ноги, у другого - зламана рука."

    Це той ще "Ройтерс"
  • Олег Кущ 3c573107
    Рейтерс - лівацька агенція. ***** шастать.
  • Константин К e77bcd2e
    не треба писати "міжнародні журналісти". на крайняк "російські пропагандисти" філії ройтерс
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